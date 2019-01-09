نيويورك 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واساستهلت الأسهم الامريكية تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع محققة مكاسب لأربع جلسات متتالية، بدعم من قطاعي الطاقة والتقنية، إضافة إلى آمال في إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 56.82 نقطة، أو ما يعادل 0.24 في المئة، ليصل إلى 23844.27 نقطة عند الفتح ، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا 5.59 نقطة، أو 0.22 في المئة، إلى 2580 نقطة ، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 26.06 نقطة، أو 0.38 في المئة، إلى 6923.06 نقطة.// انتهى //18:34ت م0200