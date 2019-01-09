بغداد 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 9 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم ، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور بغداد حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.ونقل بيان رئاسي عراقي عن الرئيس العراقي ، تأكيد حرص بلاده على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والحليفة والحرص على مساهمة الجانب الأمريكي في إعمار العراق والنهوض باقتصاده والارتقاء بالقطاعات كافة.بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي، استعداد بلاده للاستثمار في العراق والمساهمة في إعادة إعمار مدنه المحررة.// انتهى //18:39ت م0201