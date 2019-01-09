مسقط 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسعقد بمسقط اليوم الاجتماع رفيع المستوى حول التنمية الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة والشركاء في منطقة الشرق الأوسط.رعى الاجتماع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله بحضور معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المسؤولين من دول مجلس التعاون ومصر والأردن بالاضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في منطقة الشرق الأوسط في مختلف المجالات؛ وصولاً بها إلى المستوى الاستراتيجي بما يحقق الترابط القائم على المصالح والمنافع المتبادلة بين اقتصاديات هذه الدول والاقتصاد الأمريكي ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //19:07ت م0203