ظهران الجنوب 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسعقد مركز التميز بإدارة تعليم محافظة ظهران الجنوب اليوم، الاجتماع الأول بلجنة التميز المؤسسي للإدارة برئاسة مدير إدارة التعليم بالمحافظة سعيد هباش الوادعي، بحضور عميد الكلية التقنية بالمحافظة المهندس معيض آل شائع, وعدد من القيادات التعليمية والتربوية بالمحافظة وشركاء النجاح من القطاع الخاص.وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة في مجالات التميز المؤسسي ومعاييره وتشكيل فرق العمل لإعداد ملفات مشاركة الإدارة في فئة التميز المؤسسي لجائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة، وسبل إشراك القطاع الخاص في دعم أهداف المركز.// انتهى //19:15ت م0204