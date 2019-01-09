الجنادرية 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واساستعرضت وكالة السياسات العُمالية المشاركة بجناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مجموعة من المبادرات ضمن الـ 68 مبادرة التي أطلقتها لتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مستوى الوعي لدى زوار الجناح .ويتعرف الزوار على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) من خلال شرح آليات عمل البرنامج متضمناً طريقة تصنيف الكيانات تبعاً لنشاطها وحجمها، وطريقة حساب نطاق الكيان، وتعريف أصحاب الأعمال على الامتيازات الخاصة بالبرنامج بالإضافة إلى المعلومات الأخرى المتعلقة بالبرنامج والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال دليل نطاقات على موقع الوزارة، بالإضافة الى توزيع النشرات التوعوية، وعرض بعض سياسات قطاع العمل ومنها تنظيم العمل الحُر، والعمل عن بعد، واحتساب المعارين في نطاقات، والتوطين الموازي، وقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً، الذي طُبق على ثلاث مراحل، حيث بدأت الوزارة في الوقت الحالي بتنفيذ المرحلة الثالثة وتشمل محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات.// انتهى//19:27ت م0205