الجنادرية 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واساستعرض المعهد التقني للألبان والأغذية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، عدد من العروض التعريفية ببرامجه وأنشطته وفعالياته التوعوية والتثقيفية، ودوره في تأهيل متدربين لسوق العمل، الأمر الذي يزيد نسبة التوطين في مجال صناعة الأغذية، وذلك في مشاركته بركنين في جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجناح محافظة الخرج.وتنوعت الفعاليات التي تواكب جميع زوار الجناح من أفراد الأسرة، كما شملت تكريم أبناء وذوي شهداء الواجب وعدد من الطلاب المميزين، وأنشطة تزيد من نسبة الوعي في صناعة الأغذية من خلال تقديم عروضاً تعريفية عن دور المتدربين في ذلك.وقال المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية إبراهيم العقيلي، إن مشاركة المعهد في الجنادرية تأتي من إيمانه بالموروث والتراث الوطني، ويعتبر من أكبر المهرجانات التراثية، وكذلك فرصة للتعريف بأنشطة المعهد ودوره في تأهيل متدربين لسوق العمل، مشيراً إلى أن المعهد شارك بعدد من منسوبيه ومتدربيه في المهرجان، الذين قدموا شروحات للزوار عن البرامج والأنشطة المقدمة في المعهد وبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف .وبين أن المعهد قدم خلال مشاركته في الجنادرية عدداً من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية التي يوليها جل اهتمامه، بهدف تعزيز السلوك الإيجابي لمتدربيه المشاركين، مؤكداً أن المعهد يحضر في العديد من المهرجانات الوطنية سواءً بأركان ثابتة أو بفعاليات متنقلة، إيماناً منه بدوره الوطني في نشر وتعزيز ثقافة التدريب في مجال صناعة الغذاء.// انتهى //19:28ت م0206