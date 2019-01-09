طرابلس 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 9 يناير 2019 م واسأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، أن هناك توافقاً بين الأطراف الليبية على أن الانتخابات الرئاسية غير ممكنة قبل أن تتحدد بوضوح صلاحيات الرئيس في نص دستوري.وأفاد سلامة في تصريحات صحفية اليوم ، بان خطة البعثة الأممية هي إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، يسبقها الاستفتاء على الدستور.وأشار إلى أن مهمة البعثة تنقسم إلى مستويين، هما المساعدة في تحسين المعيشة وإعادة الحياة تدريجيًا إلى المواطن الليبي، والتواصل مع مختلف الأطراف السياسية والمسلحة لإنجاح الملتقى الوطني الجامع.// انتهى //19:43ت م0207