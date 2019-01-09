المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسبدأ النزلاء بسجون منطقة المدينة المنورة مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1440هـ/1441هـ الالتحاق بمدارس مالك بن سنان بإدارة سجن المدينة المنورة، ومدارس الإمام الشافعي بإدارة سجن محافظة ينبع بجميع مراحلها الدراسية.يذكر أن المراحل التعليمية في المدارس التابعة لسجون منطقة المدينة المنورة تشمل مرحلة محو الأمية والمرحلة الابتدائية, إذ يبلغ عدد الملتحقين بها ٢٠ نزيلاً ، والمرحلة المتوسطة ٦١ نزيلاً، فيما يبلغ عدد الملتحقين بالمرحلة الثانوية ١١٥نزيلاً .// انتهى //19:44ت م0208