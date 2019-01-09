الدمام 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستفقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم بن ماجد الدوسري، فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، واطلع على الإدارات والأقسام، وعلى ما تحقق من انجازات.واستمع الوكيل تميم الدوسري بشكل مباشر لآراء المتعاملين، وأكد أن العمل يجري لتقديم أفضل الخدمات لكل المتعاملين مع وزارة الخارجية سواءً في فروع الوزارة أو بعثات المملكة في الخارج.// انتهى //20:22ت م0211