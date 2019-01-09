عمّان 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسوقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ، ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء، اتفاقية مع المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة، لتكون عضواً في المركز الذي يستضيف الأردن مقره .وتنص الاتفاقية بحسب بيان صحفي، على تطوير مهارات ومعارف أساتذة الجامعات والعلماء والباحثين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ، واستخدام الاستشعار عن بعد والغلاف الجوي ، فضلاً عن المهارات في الملاحة الجوية وإدارة البيئة ، ومساعدة الأساتذة على تطوير مناهج علوم الفضاء وبرامجه التطبيقية، وتبادل الخبرات والمعلومات في تقنيات الفضاء.من جهته ، أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد الأحبابي ، أن بلاده تسعى لتوسيع برنامجها الفضائي مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم الدور الفاعل لصناعة وعلوم وتقنيات الفضاء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.//انتهى//20:59ت م0217