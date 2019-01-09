عام/ الإمارات تنضم لعضوية المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
عمّان 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ، ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء، اتفاقية مع المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة، لتكون عضواً في المركز الذي يستضيف الأردن مقره .
وتنص الاتفاقية بحسب بيان صحفي، على تطوير مهارات ومعارف أساتذة الجامعات والعلماء والباحثين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ، واستخدام الاستشعار عن بعد والغلاف الجوي ، فضلاً عن المهارات في الملاحة الجوية وإدارة البيئة ، ومساعدة الأساتذة على تطوير مناهج علوم الفضاء وبرامجه التطبيقية، وتبادل الخبرات والمعلومات في تقنيات الفضاء.
من جهته ، أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد الأحبابي ، أن بلاده تسعى لتوسيع برنامجها الفضائي مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم الدور الفاعل لصناعة وعلوم وتقنيات الفضاء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
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20:59ت م
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