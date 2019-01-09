عام / بدء اجتماعات الدورة الاستثنائية لوزراء البيئة العرب في الأردن
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
عمّان 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
بدأت اليوم في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن، اجتماعات الدورة الاستنثائية لمجلس الوزراء العرب المسؤليين عن شؤون البيئة ، والمخصصة للتحضير للدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والمفاوضات الخاصة بالمعهد الدولي للبيئة.
ويشارك في أعمال الدورة الاستثنائية وزراء البيئة من 17 دولة عربية بما فيها المملكة العربية السعودية ، ويمثلها نيابة عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي .
وقال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماسي ، إن التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة العربية في مجال حماية البيئة بجهود تحقيق التنمية المستدامة تتطلب تظافر جهود الجميع لمواجهتها والحد من أثارها .
وأضاف خلال افتتاح الاجتماع التحضيري، إن هذه الدورة ستحدد خطط العمل حتى عام 2021م ، وإعداد وتنسيق مواقف المجموعة العربية في اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في نيروبي بشهر مارس المقبل ، تحت شعار "الحلول المبتكرة للتحديات البيئية وأنماط الانتاج والاستهلاك المستدام " .
وناقش المشاركون خلال الأجتماعات التحضيرية الفنية ، مقترح مشاريع القرارات التي أعدتها اللجان الفنية لعرضها في اجتماع وزراء البيئة العرب الذي سيعقد غداً الخميس ، لمناقشتها واعتمادها.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع التحضيري مناقشة خمسة بنود ، تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاجتماعية ، والتحضير لمتابعة دورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ، والاتحاد العربي للجمعيات الطبيعية، وتحديث وتطوير عمل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، ومعرض أكسبو 2020م بدبي .
//انتهى//
21:28ت م
0221