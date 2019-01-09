عمّان 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسبدأت اليوم في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن، اجتماعات الدورة الاستنثائية لمجلس الوزراء العرب المسؤليين عن شؤون البيئة ، والمخصصة للتحضير للدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والمفاوضات الخاصة بالمعهد الدولي للبيئة.ويشارك في أعمال الدورة الاستثنائية وزراء البيئة من 17 دولة عربية بما فيها المملكة العربية السعودية ، ويمثلها نيابة عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي .وقال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماسي ، إن التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة العربية في مجال حماية البيئة بجهود تحقيق التنمية المستدامة تتطلب تظافر جهود الجميع لمواجهتها والحد من أثارها .وأضاف خلال افتتاح الاجتماع التحضيري، إن هذه الدورة ستحدد خطط العمل حتى عام 2021م ، وإعداد وتنسيق مواقف المجموعة العربية في اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في نيروبي بشهر مارس المقبل ، تحت شعار "الحلول المبتكرة للتحديات البيئية وأنماط الانتاج والاستهلاك المستدام " .وناقش المشاركون خلال الأجتماعات التحضيرية الفنية ، مقترح مشاريع القرارات التي أعدتها اللجان الفنية لعرضها في اجتماع وزراء البيئة العرب الذي سيعقد غداً الخميس ، لمناقشتها واعتمادها.وتضمن جدول أعمال الاجتماع التحضيري مناقشة خمسة بنود ، تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاجتماعية ، والتحضير لمتابعة دورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ، والاتحاد العربي للجمعيات الطبيعية، وتحديث وتطوير عمل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، ومعرض أكسبو 2020م بدبي .//انتهى//21:28ت م0221