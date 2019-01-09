دبي 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة المنتخب اللبناني السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة .وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم على ملعب ندا الشبا حصة تدريبية بعد فوزهم أمس على كوريا الشمالية برباعية نظيفة في مستهل مشوارهم بالبطولة ، بدأت بالجري حول الملعب، قبل أن يُخضع المدير الفني "بيتزي "اللاعبين المشاركين في مباراة الأمس إلى تمارين استرجاعية، فيما أجرت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية وبدنية منوّعة.واكتفى المدافع ياسر الشهراني بالمشاركة في جزء من تدريب المنتخب، فيما يواصل اللاعب جلساته العلاجية على فترتين، وذلك نتيجة الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الأمس،وهي عبارة عن التواء في مفصل الكاحل .وسيجري المنتخب السعودي غدًا تدريبه على نفس الملعب في الخامسة والنصف.// انتهى //21:28ت م0222