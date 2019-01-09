عام / رئيس بلدية بارق يتفقد مشروعات مركز جمعة ربيعه
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
محايل 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
قام رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي اليوم بجولة تفقدية على المشروعات التي تنفذها البلدية بمركز جمعة ربيعه التابع لمحافظة بارق ، بحضور رئيس المركز عبدالرحمن سعد الأحمري ورئيس قسم المشاريع المهندس سعيد القرني .
وشملت الجولة مشروع المركز الحضاري والملعب الرياضي ومشروعات الحديقة الثانية ، واستمع الأحمري لشرح مفصل عن تلك المشروعات ، حيث تحتوي على مسطحات خضراء و ألعاب أطفال و جلسات ومرافق عامة .
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21:32ت م
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