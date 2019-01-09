محايل 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسقام رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي اليوم بجولة تفقدية على المشروعات التي تنفذها البلدية بمركز جمعة ربيعه التابع لمحافظة بارق ، بحضور رئيس المركز عبدالرحمن سعد الأحمري ورئيس قسم المشاريع المهندس سعيد القرني .وشملت الجولة مشروع المركز الحضاري والملعب الرياضي ومشروعات الحديقة الثانية ، واستمع الأحمري لشرح مفصل عن تلك المشروعات ، حيث تحتوي على مسطحات خضراء و ألعاب أطفال و جلسات ومرافق عامة .// انتهى //21:32ت م0224