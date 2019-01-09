جيزان ٠٣ جمادى الأولى ١٤٤٠هـ الموافق ٠٩ يناير ٢٠١٩م واساختتمت مساء اليوم ورشة العمل التي نظمتها أقسام التمكين بمكاتب الضمان الأجتماعي بجازان تحت عنوان " التأثير وريادة الاعمال " بحضور مديرة القسم النسائي بالضمان الأجتماعي بجازان سلمى الشريف وذلك بمركز أساس بمدينة جيزان.وأوضحت مشرفة قسم التمكين بضمان جازان آمنة البارقي أن الورشة التي نفذها المدربين عبدالله الكريري ورينان المطوع على مدى ثلاثة أيام ، هدفت للتعريف بمفهوم ريادة الأعمال والفرق بين الفكرة والفرصة وكيف يصنع الابتكار والإبداع وصناعة الميزة التنافسية والشعار اللفظي ، والعصف الذهني لتأسيس وانطلاق فكرة المشروع بشكل واضح وصحيح وكيفية اختيار العملاء وخدمتهم والطرق الصحيحة للتسويق للمشروع.وبينت أن الورشة تأتي ضمن جهود القائمات والعاملات بأقسام التمكين بضمان جازان لتمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وإيصالهم لمرحلة المشاركة في التنمية والاستثمار و الإنتاج بجعلهم رواد ورائدات أعمال ناجحين في مجتمعهم ، مفيدة أن الورشة شهدت في ختامها تكريم المشاركين والداعمين والراعين لفعالياتها.// انتهى //22:00ت م0226