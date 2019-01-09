دبي 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسوصف لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد البريك ، فوز الأخضر على كوريا الشمالية 4 - 0 ، أمس في مستهل مشواره بكأس آسيا 2019 وتحقيقه 3 نقاط ، بالبداية الجيدة ، ويعطيهم دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الانتصارات في البطولة القارية .ووجه البريك الشكر للجماهير التي ساندت الأخضر في مباراته الإفتتاحية بكأس آسيا، معربًا عن أمله في زيادة هذا الحضور في المباريات المقبلة كون الجماهير هي الداعم الأول للمنتخب في مهمته الآسيوية.وأكد البريك أن سر نجاح المنتخب في مباراته الأولى يتمثل في أن الجميع على قلب رجل واحد سواء اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين وكذلك الجهازين الفني والإداري، وأن كل فرد يضع مصلحة المنتخب أولًا.واختتم محمد البريك حديثه بالتأكيد على أهمية المواجهة المقبلة أمام لبنان السبت المقبل ، لافتًا النظر إلى أن الاستعداد لها بدأ فور نهاية مباراة كوريا الشمالية.//انتهى//22:22ت م0229