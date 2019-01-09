بغداد 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسالتقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني في أربيل اليوم ، وزيرالخارجية الأمريكي " مايك بومبيو".وبحث الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان وزيرالخارجية الأمريكي بدأ صباح اليوم زيارة رسمية للعراق استغرقت يوماً واحداً ، إلتقى خلالها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, وبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //22:23ت م0230