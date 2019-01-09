سياسي / رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يلتقي في أربيل وزيرالخارجية الأمريكي
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
بغداد 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
التقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني في أربيل اليوم ، وزيرالخارجية الأمريكي " مايك بومبيو".
وبحث الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزيرالخارجية الأمريكي بدأ صباح اليوم زيارة رسمية للعراق استغرقت يوماً واحداً ، إلتقى خلالها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, وبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك .
// انتهى //
22:23ت م
0230