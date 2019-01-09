الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسشهرت وزارة التجارة والاستثمار ، بصاحب مؤسسة تزاول نشاط التجارة في المواد البلاستيكية والسلع الاستهلاكية بمدينة الباحة ، إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض منظفات ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها .وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالباحة بإدانة صاحب المنشأة وفرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا ، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري .وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .// انتهى //22:36ت م0233