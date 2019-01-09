الجنادرية 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستميزت جادة الجنادرية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، بتنوع الفعاليات التي مزجت عراقة الماضي بأصالة الحاضر، لتضفي طابعاً عصريّا على أنشطة المهرجان .وافتتح في " الجادة " العديد من المطاعم والمقاهي التي وفرت احتياجات زوار المهرجان ، لتصبح متنفساً للعائلات من خلال ما تضمه من جلسات عائلية لراحة الزوار .واحتوت الجادة على مجموعة من الأجنحة لبيع المنتجات المختلفة مثل الأزياء والعطور والأكلات الشعبية ، كما قدمت العديد من الأنشطة والفعاليات التي استمتع بها زوار المهرجان ، شملت قلعة "واحد طش " تقام فيها الألعاب الشعبية التي كانت تمارس في الماضي ، وأتاحت للأطفال فرصة تطبيقها وممارستها وتعريفهم بالحياة التي شهدها الأباء والأجداد منذ القدم ، كما خصصت منطقة للأطفال تحتوي على ألعاب شعبية مختلفة ، بالإضافة إلى صناعة الخزف والفخار والنحت لتعليم الزوار على أساسيات تلك المهن .//انتهى//22:40ت م0234