الجنادرية / جادة الجنادرية تضفي طابعاً عصرياً لزوارها
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
الجنادرية 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
تميزت جادة الجنادرية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، بتنوع الفعاليات التي مزجت عراقة الماضي بأصالة الحاضر، لتضفي طابعاً عصريّا على أنشطة المهرجان .
وافتتح في " الجادة " العديد من المطاعم والمقاهي التي وفرت احتياجات زوار المهرجان ، لتصبح متنفساً للعائلات من خلال ما تضمه من جلسات عائلية لراحة الزوار .
واحتوت الجادة على مجموعة من الأجنحة لبيع المنتجات المختلفة مثل الأزياء والعطور والأكلات الشعبية ، كما قدمت العديد من الأنشطة والفعاليات التي استمتع بها زوار المهرجان ، شملت قلعة "واحد طش " تقام فيها الألعاب الشعبية التي كانت تمارس في الماضي ، وأتاحت للأطفال فرصة تطبيقها وممارستها وتعريفهم بالحياة التي شهدها الأباء والأجداد منذ القدم ، كما خصصت منطقة للأطفال تحتوي على ألعاب شعبية مختلفة ، بالإضافة إلى صناعة الخزف والفخار والنحت لتعليم الزوار على أساسيات تلك المهن .
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22:40ت م
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