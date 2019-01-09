أبوعريش 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستشارك 38 أسرة منتجة تابعة لجمعية الأسر المنتجة بجازان في فعاليات مهرجان أبوعريش للتسوق والترفيه المقام في ساحة الاحتفالات بالمحافظة.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة محمود بن علي الأقصم أن الجمعية حرصت على إبراز جهود ومنتجات الأسر من خلال المشاركات المتعددة في العديد من مهرجانات المنطقة واستطاعت بالتنسيق مع مجالس التنمية السياحية تخصيص مواقع مناسبة وعملت على تهيئتها بما يتوائم مع أنشطة وخصوصية الأسر المنتجة ، لتسويق منتجاتهم وتحقيق العائد المادي المجزي لهم .وأشار الأقصم إلى أن الجمعية حرصت على تنوع معروضات ومنتجات الأسر المشاركة للتعريف بالموروث الشعبي الأصيل للمنطقة من خلال المعروضات التي تنوعت ما بين العطور التي تمتزج برائحة النباتات العطرية الشهيرة بالمنطقة والملابس والأكلات الشعبية.من جانبهم , أبدى عدد من المشاركات سعادتهن بالمشاركة في المهرجان لأكسابهن العديد من المهارات في العرض والتسويق وكيفية التعامل مع العملاء ومساعدة المشاركات في زيادة الدخل، وعرض المنتجات بشكل منظم، معبرين عن شكرهن للجمعية على تنظيم الأركان وإتاحة المشاركة في المهرجان.// انتهى//22:44ت م0235