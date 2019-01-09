الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، انطلاق فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي في دورته الرابعة ، الذي تنظمه جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي " تحت عنوان "الوعي المالي"، بحضور عدد من وكلاء الوزارات وخبراء الاقتصاد والمختصين والمهتمين بالمجال الاجتماعي، وذلك بفندق كراون بلازا (النخيل)، وتستمر يومين .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن محمد العجلان وأعضاء الجمعية .وفي تصريح صحفي لسمو أمير منطقة الرياض قال سموه : " نحن في مجتمع واعي بإذن الله، ووجود مثل هذه الجمعية تعزز مسيرة التوعية والوعي لدى المواطن ولدى الوطن ، فهذا التطوع الذي تقوم به الجمعية محل تقدير الجميع في منتدى الرياض الاجتماعي ، ويبرز ويفرز هذه العطاءات الجيدة التي نتمنى إن شاء الله أن تكون داعمه لمسيرتنا في 2030 إلى مستوى عالي جداً من التطور ومن الضبط المالي والاجتماعي والثقافي .وأضاف سموه : " كثير من الأنشطة الحكومية تحتضن مجموعة من الشباب لعمل منهج واضح وجديد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - ليكونوا خير أداة لتوصيل المعلومة بشكل جيد وأيضاً المواطنة بشكل صادق"، راجياً الله أن يوفق أبناء الوطن ، وأن يكون الجميع في عز وكرامة، حيث أن هذا الوطن وطن محبة وشجرة محبة، الكل يقطف منه ما يريد ليكون على مستوى عالي من الإدراك والتوجيه.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن محمد العجلان في كلمة له أن جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي " واعي"، جمعية تهدف إلى نشر الوعي الاجتماعي والرقي بالسلوك الحضاري، وهي جمعية أسسها مجموعة من الأكاديميين ورجال الأعمال ومحبي الخير، لتقدم خدمة نوعية متميزة في مجال التوعية، من خلال نشر الوعي بشتى فروعه وأنواعه.وبين أن هذا المنتدى الذي خصص للوعي المالي يأتي في دائرة هذا الاهتمام والتوجه، لأن الوعي المالي مطلب مهم لكل إنسان يعيش في هذا العالم الذي يمر بمرحلة اقتصادية تتطلب وعياً مالياً خاصاً ، ونحن في المملكة نعيش مرحلة انتقالية في الإنتاج والعمل من خلال رؤية المملكة 2030، ونحن في الوقت نفسه جزء من النسيج الاقتصادي العالمي، وبالتالي فإن الوعي المالي يتماشى مع أهداف الرؤية ويسهم في تحقيقها ـ بإذن الله - .وفي ختام حفل التدشين كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض المشاركين والداعمين للمنتدى ولأعمال الجمعية ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً من جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي" واعي " بهذه المناسبة .// انتهى //23:05ت م0236