حائل 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم مشروعات صحية جديدة بالمنطقة في مستشفى الملك سلمان التخصصي ، شملت مركز السكر بـ 22 عيادة، وقسم الطوارئ للحالات التخصصية وقسم الأورام بسعة 50 سريراً مع غرفة العلاج الكيميائي وقسم العناية المركزة بسعة 22 سريراً مع جهاز الروبوت لاستخدام teleicu، ووحدة القسطرة القلبية ووحدة المناظير وتفتيت الحصى، وقسم تنويم الباطنة بسعة 50 سريراً ، ومركز جراحة السمنة والمناظير والجراحات التخصصية بسعة 50 سريراً .كما دشن سموه مجمع الأمل للصحة النفسية ومعالجة الإدمان بسعة 150 سريراً للصحة النفسية و50 سريرأً لمعالجة الإدمان.ثم رعى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد الحفل الخطابي المقام بمجمع الأمل للصحة النفسية ومعالجة الإدمان الذي بدء بعرض مرئي عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشاريع الجديدة .ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري كلمة رفع خلالها شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ولمعالي وزير الصحة والوكلاء والعاملين في صحة حائل على جهودهم لإنجاز المستشفى .بعد ذلك ألقى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كلمة أكد خلالها أن هذه المشروعات هي تتويج للدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين والتطورات الصحية في المنطقة من خلال افتتاح مجمع الأمل للصحة النفسية ومعالجة الإدمان ومركز السكر والمراكز والأقسام الجديدة بمستشفى الملك سلمان التخصصي ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات الصحية الجديدة تشمل جميع التخصصات الطبية المتقدمة لترتفع السعة السريرية في منطقة حائل من 1179 سريرًا إلى 1679 سريرًا أي بزيادة تتجاوز 40 % وهذا يشكل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية بالمنطقة.إثر ذلك أرتجل سمو أمير منطقة حائل كلمة أكد فيها أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية وخطوة مهمة في الخدمات الصحية في المنطقة، مبيناً أنه لا يزال المجال أمامنا كبير للمزيد من التطوير في المجال الصحي .ورفع سموه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم المستمر للقطاع الصحي في المنطقة ، كما شكر معالي وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بحائل على جهودهم في تطوير القطاع الصحي ، وقال : " إن أطروحة الصحة أطروحة ممنهجة تأخذ البلد بخطوات ثابتة إلى الأمام " .// انتهى //23:31ت م0237