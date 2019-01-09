الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستنطلق غدًا مباريات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات تجمع الفيصلي والنصر، التعاون والحزم، الوحدة والفتح، القادسية والاتحاد.ويحل النصر ضيفًا على الفيصلي في المواجهة التي سَتُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، وسيدخل النصر المباراة ولديه 33 نقطة في المركز الثاني، فيما سيدخل الفيصلي المباراة ولديه 23 في المركز السابع .والتعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة سيواجه الحزم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ، فيما يلاقي فريق الفتح على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية نظيره الوحدة ، حيث يحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة فيما جمع الفتح 19 نقطة في المركز الحادي عشر.ويحل الاتحاد ضيفًا على القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.الاتحاد في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط كان قد خسر أمام الاتفاق في الجولة الماضية فيما خسر القادسية أيضًا أمام الباطن.// انتهى//23:51ت م0243