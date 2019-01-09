حائل 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة المشروعات الصحية بالمنطقة ، بحضور عدداً من القيادات الصحية بالمنطقة ووزارة الصحة .ونوه سموه خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب سموه بقصر أجا اليوم بما يجده القطاع الصحي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتطوير الخدمات الطبية في مناطق المملكة ، مشيراً إلى ما تحقق من تطور ملموس في الخدمات الصحية بالمنطقة ، داعياً القائمين على الشؤون الصحية بالمنطقة إلى مضاعفة الجهود وصولاً لخدمات طبية أرقى .من جانبه استعرض معالي وزير الصحة أرقام المشروعات التي أنجزت ومنها مستشفى الصحة النفسية ومستشفى الملك سلمان التخصصي والبرج الطبي لمستشفى الولادة والأطفال وتطوير قسم العناية المركزة بمستشفى الملك خالد وتطوير مستشفى السليمي ومستشفى الشملي وتطوير المبنى الرئيسي بمستشفى الولادة والأطفال .كما تطرق الدكتور الربيعة للمشروعات الجاري تنفيذها ومنها مشروع مستشفى حائل العام ومركز طب الأسنان ومركز طب العيون وتوسعة مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد إضافة إلى إنشاء مستودع طبي بمستشفى الملك خالد وتطوير مستشفى حائل العام الحالي عبر تأهيل قسم جراحة الرجال والعناية المركزة والعيادات الخارجية والواجهات وشبكة الصرف الصحي والإسفلت وتجهيز وتطوير قسم التعقيم المركزي بمستشفى سميراء وبقعاء العام وتطوير مبنى إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي .وتحدث معاليه عن المشروعات المستقبلية ومنها إحلال مخارج طوارئ بمستشفى الولادة والأطفال في مرحلة الطرح وغيرها من المشروعات في كل من مستشفى الصحة النفسية وبقعاء والشملي ومستشفى حائل العام .كما تناول أهم مؤشرات الجودة في منطقة حائل وأبرز الإنجازات ، مؤكداً أن ما تم وما سيتم في المنطقة ما هو إلا بداية لعمل أشمل وأكمل - بإذن الله - .// انتهى //23:59ت م0245