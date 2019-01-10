المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسافتتح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة المدينة منير بن ناصر بن سعد اليوم معرض المشاريع الناشئة بمركز المعارض بالمدينة المنورة، بحضور عدد من رجال وسيدات أعمال المنطقة .ويسعى المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة ويستمر لمدة ٤ أيام بمشاركة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة إضافة إلى بازار للأشغال اليدوية والصناعات الشعبية وبعض المنتجات الغذائية لعرض أعمالهم ومنتجاتهم وتقديم ‏عدد من ورش العمل .// انتهى//00:02ت م0246