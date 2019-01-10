اقتصادي / غرفة المدينة المنورة تفتتح معرض المشاريع الناشئة
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
افتتح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة المدينة منير بن ناصر بن سعد اليوم معرض المشاريع الناشئة بمركز المعارض بالمدينة المنورة، بحضور عدد من رجال وسيدات أعمال المنطقة .
ويسعى المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة ويستمر لمدة ٤ أيام بمشاركة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة إضافة إلى بازار للأشغال اليدوية والصناعات الشعبية وبعض المنتجات الغذائية لعرض أعمالهم ومنتجاتهم وتقديم عدد من ورش العمل .
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