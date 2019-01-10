جدة 3 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 9 يناير 2019م واسأنهت لجنة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في مدينة جدة اليوم الأربعاء تسجيل المشاركين بالمسابقات المصاحبة للمهرجان، الذي استمر لمدة يومين بفندق الدار البيضاء، فيما تبدأ بعد غدٍ الجمعة أعمالها في استقبال الصقارين بتبوك على مدى يومي 11 و12 يناير الحالي بفندق "هيلتون جاردن"، بينما تواصل التسجيل بمدينة الرياض في مقرها بفندق "كورت ماريوت السفارات" حتى يوم 20 من يناير الجاري.ومن المقرر أن يطلق نادي الصقور السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 25 يناير، حتى 3 فبراير المقبل بمَلهَم بمدينة الرياض.// انتهى //00:16ت م0247