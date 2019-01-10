واشنطن 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل ، وهنأه على ترشيحه لرئاسة وزراء حكومة إقليم كردستان العراق .وأعرب الوزير بومبيو بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية عن دعم قوي للولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة الحوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية والتقدم المستمر في كل من الإصلاحات الأمنية والاقتصادية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء أهمية شراكة واشنطن الاستراتيجية مع العراق والعلاقات القوية مع حكومة إقليم كردستان.//انتهى//00:17ت م0248