الأمم المتحدة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسعزّزت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، الإغاثة الطارئة المقدمة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، بعد العاصفة القوية التي ضربت لبنان يوم الأحد الماضي.وتقدر المفوضية أن عدد المتضررين بالفيضانات قد يصل إلى 50 ألف لاجئ يعيشون في 850 تجمعاً غير رسمي، مشيرةً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو ضحايا بسبب تلك الأوضاع .// انتهى //00:35ت م0249