دبي 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستغلب منتخب أوزبكستان على نظيره العُماني بهدفين مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم على استاد نادي الشارقة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.تقدم منتخب أوزبكستان بهدف عن طريق عادل أحمدوف بالدقيقة "34"، بينما تعادل لعمان محسن الغساني بالدقيقة "73"، قبل أن يضيف الأوزبكي إلدور شومورودوف الهدف الثاني بالدقيقة "86".// انتهى//01:31ت م0255