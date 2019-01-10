مدريد 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستغلب فريق ريال مدريد على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب دور الستة عشر لمسابقة كأس ملك إسبانيا.وسجل أهداف الريال سيرخيو راموس في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وأضاف لوكاس فاسكويز الهدف الثاني عند الدقيقة 68، وسجل الهدف الثالث فينيسيسوس جونيور في الدقيقة 77 .وتقام مباراة الإياب بملعب ليجانيس يوم الأربعاء القادم، إذ يكتفي الريال للعبور نحو دور الثمانية الخسارة بفارق هدفين في المباراة، بينما يتعين على ليجانيس الفوز بفارق يزيد عن ثلاثة أهداف من أجل الاستمرار في المسابقة.// انتهى //02:54ت م0257