باريس 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستأهلت فرق موناكو وبوردو وجانجون للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الفرنسية.وتغلب موناكو على ضيفه رين، بركلات الترجيح بنتيجة (8 - 7) بعد انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن دور الثمانية للمسابقة.وفجر جانجون المفاجأة، بعدما قلب تأخره بهدف أمام مضيفه باريس سان جيرمان، إلى فوز بهدفين مقابل هدف، وأكمل بوردو عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، بفوزه على ضيفه لوهافر بهدف دون رد.وكان ستراسبورج أول المتأهلين إلى الدور قبل النهائي، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على ليون يوم الثلاثاء الماضي.// انتهى //03:48ت م0259