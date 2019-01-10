بكين 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس الصيني شي جين بينج، نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي يزور العاصمة الصينية بكين.وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) اليوم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر وتوصلا إلى توافق بشأن قضايا مهمة، مشيرةً إلى أن الصين تدعم كوريا الشمالية بشأن جهودها في نزع سلاحها النووي.وأضافت أنّ بكين تدعم القمة الثانية المحتمل عقدها قريبًا بين بيونغ يانغ وواشنطن وتأمل أن يخطو الطرفان باتجاه الآخر لكي يلتقيا في منتصف الطريق.من جانبه، قال كيم إنه سيواصل العمل على تحقيق نتائج محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.// انتهى //04:23ت م0260