كييف 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسلقي 64 شخصًا مصرعهم إثر موجة البرد الشديد التي اجتاحت مناطق مختلفة في أوكرانيا.وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم، بأنه تم منذ 12 ديسمبر الماضي وحتى أمس الثلاثاء تسجيل 64 حالة وفاة في أوكرانيا نتيجة البرد الشديد، مضيفةً أن مصالح وزارة الصحة سجلت إصابة 1037 شخصًا بأضرار صحية خطرة بسبب موجة البرد والصقيع، وتم نقل 955 شخصًا منهم إلى المستشفيات المختصة.// انتهى //04:51ت م0261