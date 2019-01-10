كوتونو 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسحددت حكومة بنين الثامن من شهر أبريل المقبل موعدًا لتنظيم الانتخابات التشريعية.وصادق مجلس الوزراء في بنين اليوم على مرسوم يتعلق بدعوة الهيئة الناخبة إلى انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية برسم الولاية التشريعية الثامنة، وذلك يوم الأحد 28 أبريل 2019.وكان رئيس دولة بنين، باتريس تالون، وعد بتنظيم الانتخابات التشريعية التي عدّها فرصة لاختبار الإصلاحات السياسية.// انتهى //05:29ت م0262