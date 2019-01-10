كينشاسا 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسفاز المرشّح فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي جرت في الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي.وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية كورناي نانغا: "إنّه بحصوله على سبعة ملايين و51 ألفا و13 صوتاً صحيحاً، أي 38,57% من أصوات المقترعين، يُعلَن مؤقتًا انتخاب فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيسًا لجمهورية الكونغو الديموقراطية".وهذه النتيجة الرسمية غير نهائية ويمكن الطعن بها أمام المحكمة الدستورية.// انتهى //05:35ت م0263