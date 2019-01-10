عام / انتخاب فيليكس تشيسيكيدي رئيسًا للكونغو الديموقراطية
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
كينشاسا 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
فاز المرشّح فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي جرت في الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية كورناي نانغا: "إنّه بحصوله على سبعة ملايين و51 ألفا و13 صوتاً صحيحاً، أي 38,57% من أصوات المقترعين، يُعلَن مؤقتًا انتخاب فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيسًا لجمهورية الكونغو الديموقراطية".
وهذه النتيجة الرسمية غير نهائية ويمكن الطعن بها أمام المحكمة الدستورية.
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