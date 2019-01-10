الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من الصفر المئوي على مناطق (الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية)، ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:08ت م0002