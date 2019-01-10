سيدني 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساعتقلت الشرطة الأسترالية اليوم رجلاً للاشتباه به في إرسال طرود مشبوهة إلى قنصليات وسفارات في ملبورن وكانبرا.وأفادت الشرطة في بيان بأنها أوقفت أمس رجلًا (48 عامًا) من شيبارتون في ريف فيكتوريا بدعوى إرساله 38 طردًا مشبوهًا إلى بعثات دبلوماسية، مضيفةً أنه وجهت إليه تهمة إرسال مواد خطيرة عن طريق الخدمة البريدية.ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية اليوم.وكانت الشرطة الاتحادية الأسترالية ووكالات الطوارئ فتحت تحقيقًا بشأن الطرود المشبوهة.// انتهى //06:42ت م0006