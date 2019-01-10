طرابلس 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج جمهورية مالطا ، موضحة مباحثاته مع رئيس الوزراء جوزيف موسكات حول تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.ونقلت تصريحات وزير الداخلية فتحى باشا آغا ،وتأكيده أن تنظيم داعش موجود في طرابلس وضواحيها، مشيرًا إلى أن التنظيم الإرهابي يتحرك بكل حرية، موضحا أنه يتواجد في شكل خلايا صغيرة واستغل الفراغ الأمني وعدم وجود خطة أمنية.وتطرقت إلى اجتماع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد عبد الله الطاهر ،مع سامر عبد الجابر مدير برنامج الغذاء العالمي في ليبيا، وتمت مناقشة التواصل والتنسيق المشترك فى برامج التدريب المهني للتمكين المرأة و الشباب و التدريبي على تكنولوجيا المعلومات و إعداد قاعدة بيانات غذائية.وعرجت الصحف الليبية على تصريحات المبعوث الأممى غسان سلامة ، موضحا أن هناك توافقا بين الأطراف الليبية على أن الانتخابات الرئاسية غير ممكنة قبل أن تتحدد بوضوح صلاحيات الرئيس في نص دستوري، مفيدًا أن خطتنا بأن هي إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، يسبقها الاستفتاء على الدستور، ومشيرا إلى أن مهمتنا تحسين المعيشة وإعادة الحياة تدريجيًا إلى المواطن الليبيي.// انتهى //09:05ت م0007