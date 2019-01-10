الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسكرم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, فريق التميز بالإدارة العامة لجودة التدريب، بمناسبة حصول المؤسسة على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة فئة الهيئات في دورتها الرابعة والأولى للقطاعات الحكومية.وشكر الفهيد فريق التميز على جهودهم وإسهامهم المتمثل في إعداد تقرير المشاركة المؤسسي ومتابعة أعمال فريق الجائزة للتقييم الميداني والمكتبي خلال زيارته لديوان المؤسسة، حاثاً الجميع على الحفاظ على المكتسبات من خلال خطط الاستدامة و وضع الخطط التطويرية لفرص التحسين لتحقيق الكفاءة والفاعلية لتحسين القدرات والأنظمة المتميزة وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز التنمية المستدامة.من جانبه عبر نائب المحافظ للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن مرزوق المستور عن شكره لمحافظ المؤسسة على تكريم فريق التميز ودعمه لبذل المزيد من الجهود مستقبلاً للتطوير والتحسين المأمول، الذي من شأنه رفع مستوى الخدمات، معداً هذه الجائزة نجاحاً وإنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات المؤسسة، متطلعاً لحصول المؤسسة على مستوى أعلى في الدورة القادمة - بمشيئة الله -.من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة لجودة التدريب المهندس عبدالرحمن بن عبدالله المرواني أن دعم ومتابعة الدكتور الفهيد المستمرة ومسؤولي المؤسسة كان لها الأثر الفاعل في تحقيق هذا الفوز والتميز, ودافعاً لتحقيق أفضل ممارسات الجودة والتميز في الفترة المقبلة.// انتهى //09:18ت م0008