الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسحصلت المختبرات المركزية بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض على شهادة المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC 17025:2017، بعد تصديقها وتوثيقها من الجهة المانحة بالمملكة المتحدة.وتضمنت متطلبات الحصول على الشهادة كفاءة نظام الإدارة وطاقم العاملين وتجهيزات المختبر والظروف البيئية وطرق الفحص والمعايرة وطرق أخذ العينات وتداولها والتعامل مع المواد وتوكيد جودة النتائج وإصدار التقارير.// انتهى //09:20ت م0009