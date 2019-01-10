الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسوقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الصحية أمس، مذكرة تفاهم مع مجموعة ديافرم لرعاية الكلى، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبة والبحثية، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.ومثل جامعة الأميرة نورة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، فيما مثل مجموعة ديافرم لرعاية الكلى نائب المدير الطبي للمجموعة الدكتورة دجانة حسن موسى.وأوضحت الدكتورة غادة بن سيف أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية لإعداد برامج تدريبية لجميع التخصصات الصحية ذات علاقة بمرض الكلى، التي تستهدف طالبات الكليات الصحية بالجامعة، مشيرة إلى أن المذكرة تركز على إشراك الطالبات في مشاريع بحثية مشتركة تخدم أهداف الجهتين وتحقق رسالة الجامعة بالالتزام بالجودة والاحترافية المهنية لخدمة مرضى الكلى والتخصصات المختلفة.من جانبها أكدت الدكتورة دجانة موسى أن دمج الجانب الأكاديمي والتدريبي يعـد من أهم عناصر تحقيق مستوى الجودة في التدريب من أجل تأهيل الكوادر الوطنية من الممارسين الصحيين لتقديم مستوى رفيع من الخدمة للمستفيدين في المجتمع، مبينة أن رعاية الكلى في المملكة تعد من أفضل مستويات الرعاية في العالم.ويأتي هذا التعاون المشترك سعيًا إلى توفير رعاية طبية لمصابي أمراض الكلى المزمنة وفق أعلى المعايير العالمية, والاستفادة من الخبرات العالمية المتميزة والناجحة لتدريب طالبات الجامعة وتطوير مهاراتهن ليساهمن في بناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق رؤية الوطن 2030.// انتهى //09:29ت م0010