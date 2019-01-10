بريدة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأنهى مركز الإحسان الخيري شحن رصيد الأســـر عبر البطاقات الإلكترونية بمبلغ 155.700 ألف ريال، وذلك لشهر جمادى الأولى 1440هـ، استفاد منها 359 أسرة ضمن نطاق خدمات المركز بشرق مدينة بريدة.وأوضح المدير التنفيذي للمركز فريح بن أحمد الفريح أن المشروع يأتي ضمن خدمات الأسر الدورية خلال العام، مثمناً للجميع جهودهم ودعمهم ، داعيًا لهم بالخير والبركة.// انتهى //09:52ت م0012