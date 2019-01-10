العارضة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسنظمت الكلية الجامعية بمحافظة العارضة ممثلة في وحدة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أمس، ورشة عمل للطالبات المستجدات بهدف تعريفهن بنظام التعليم الإلكتروني "البلاك بورد" وتدريبهن على كيفية استخدامه.وركزت الورشة، على تعريف الطالبات بكل تفاصيل نظام إدارة التعلم الإلكتروني، ومناقشة المشكلات المتعلقة بالمقررات الإلكترونية، وذلك بهدف الاستفادة من الجهود التطويرية التي تبذلها الكلية من أجل تحسين وتطوير البيئة التعليمية من خلال تفعيل استخدام الأنظمة والبرامج والأدوات التعليمية الإلكترونية التي تساعد عضو هيئة التدريس على تحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته مما يسهم في جودة المخرجات التعليمية واكتساب الطالب الجامعي للمهارات والخبرات والمعارف بشكل أكثر فاعلية.// انتهى //10:23ت م0013