بريدة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساستأنف النزلاء داخل الإصلاحيات بمنطقة القصيم تعليمهم للفصل الدراسي الثاني بمختلف المراحل التي تتضمن محو الأمية، المتوسط، الثانوي، والجامعي، حيث جرى تهيئة الفصول الدراسية والإمكانات لاستقبال النزلاء بمتابعة مباشرة من مدير السجون بمنطقة القصيم اللواء محمود بن صالح الغفيلي .وقد بلغ عدد الملتحقين بالتعليم العام بمدارس السجون بالمنطقة ٣٠٥ نزلاء ، والتعليم الجامعي ١١٨ نزيلاً ، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص المديرية العامة للسجون على الجانب التعليمي للنزلاء الذي يعد أحد أهم البرامج المقدمة لهم بالتعاون مع وزارة التعليم .// انتهى //10:28ت م0015