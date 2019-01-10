القاهرة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى القاهرة اليوم حيث يجري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع المختلفة في المنطقة، على رأسها القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا، والأزمة السورية، وسبل حل الأزمة اليمنية، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.وأبرزت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام 31 متطرفا صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المعاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وتناقلت الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان، بشأن تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.وتناولت موافقة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال اجتماعه مع المبعوث الدولي "مارتن جريفيث"، على تمديد فترة اتفاق الحديدة الموقع في السويد بين الحكومة الشرعية، وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.ولفتت الانتباه إلى تصعيد الأكراد لهجتهم تجاه "أنقرة"، وسط مخاوف من تحرك تركي مرتقب، يستهدف نواة قوات سوريا الديموقراطية، التي تقاتل "داعش" الإرهابي، شمال شرق سوريا، بدعم من أمريكاوسلطت الضوء على تنفيذ الديموقراطيين الأمريكيين وعيدهم بعرقلة التشريعات التي تدفع بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة للضغط من أجل تراجع الرئيس "ترامب" عن إصراره على استمرار "الإغلاق" الجزئي الحكومي، الذي دخل يومه الثامن عشر.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن موجة البرد القارس ورياح الشتاء القوية، مشيرة إلى مياه الأمطار التي هطلت على لبنان، وأغرقت ودمرت العشرات من خيام اللاجئين السوريين، التي يعيش مليون ونصف سوري في مخيمات سهل البقاع اللبناني، ومصرع 13 شخصا في موجة صقيع قاتلة تضرب أوروبا.// انتهى //10:32ت م0016