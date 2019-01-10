الأحساء 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء أمس، الندوة العلمية "المضادات الحيوية بين الواقع والمأمول"، بحضور وكيل محافظ الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، وذلك بفندق مكان بمدينة المبرز.

وهدفت الندوة التي صاحبها معرض إلى زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية؛ والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين العامة والعاملين الصحيين، ونشر الممارسات والمفاهيم الصحيحة وتطبيقها في جميع مراحل إنتاج وتجهيز الأغذية الحيوانية، وعدم استخدام المضادات الحيوية إلا بإشراف الطبيب البشري وتطبيق الأمن الوقائي في المنشآت الصحية ومزارع الإنتاج الحيواني من الناحية البيولوجية والوقاية من العدوى.

وأكد مدير عام مكتب الوزارة بالأحساء المهندس خالد الحسيني في كلمته، دور الوزارة في نشر الوعي في هذا الجانب، من خلال المحاضرات والتوعية بالمضادات الحيوية.

وشهدت الندوة في جلستها طرح مواضيع عدة؛ تم التحدث فيها عن التصنيع الأخضر للجزيئات النانوية الفضية لمحاربة الجراثيم، والاستقلال الخاطئ للمضاد الحيوي للطب البيطري، ودور الحيوانات في انتقال البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية إلى الإنسان، وطرق توعية الطب البيطري للمربين بالاستخدام الأفضل للمضاد الحيوي ,إضافة إلى ضرورة التعاون الوثيق بين الدوائر الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، والحملة الإعلامية والقرب من الجمهور لإيضاح المشكلة وتوعية الأطباء البيطريين بضرورة التروي قبل صرف المضادات الحيوية، ووضع قانون ينظم صرف المضادات في الجانب البيطري، ومشكلة الجراثيم المقاومة للمضادات عالميا وأسبابها.

وأوصت الندوة في ختام جلستها، على الزيادة في رفع توعية وتثقيف المجتمع والعاملين الصحيين، لترشيد استهلاك المضاد البكتيريا للإنسان والحيوان لأثرها على الصحة والبيئة العامة، والمراقبة وتحسين الترصد لعدوى الالتهابات الناتجة من مقاومة المضادات الحيوية، وتعزيز البرامج لمكافحة العدوى، وإتاحة المعلومات للبحث العلمي، وسلامة الأغذية والرقابة على الأغذية وتحسين سلامتها وجودة المنتج من الناحية الاستهلاكية والصحية، واتباع برنامج التطعيم الدوري للحيوانات لتقليل حاجتها إلى المضادات الحيوية.

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10:44ت م

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