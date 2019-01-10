بغداد 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعراق أمس, مبرزة المحاور التي تناولتها المباحثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين والتي تركزت حول الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك،منوهة بتأكيد بومبيو خلال الزيارة بعزم بلاده تنفيذ قرارها بسحب قواتها من سوريا بشكل تدريجي ومنظم.وأبرزت إعلان وزارة الداخلية العراقية عن مقتل 30 من تنظيم داعش الإرهابي في عملية جرى تنفيذها بواسطة طائرات " أف 16 "تابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت اجتماعًا للإرهابيين في مدينة سوسة بغرب سوريا.وتطرقت إلى ما وصفتها بأزمة الموازنة العامة للعراق للعام 2019 م والتي تنتظر البرلمان, متوقعة أن تطول المناقشات حولها في ظل انخفاض سعر برميل النفط.وعرجت على احتفال الشرطة العراقية أمس بالذكرى ال 97 لتأسيسها مركزة على إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الاحتفال سعي حكومته لأن تتحمل أجهزة وقوى الأمن الداخلي مسؤولية حفظ الأمن بالمدن بدلاً من الجيش.وأخبرت عن اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.وفي الشأن الدولي تناولت الصحف العراقية إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بناء جدار على الحدود مع المكسيك و مطالبته للكونغرس بالموافقة على تخصيص المبلغ اللازم لتنفيذ هذا الجدار.// انتهى //10:53ت م0019