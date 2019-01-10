عيون الجواء 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأحيا مهرجان القرية التراثية بمحافظة عيون الجواء ممرات البلدة القديمة للمحافظة، من خلال تفعيل العديد من البرامج والأنشطة المهنية والحرفية، التي كسبت إعجاب الزوار ونالت استحسانهم .وأوضح المشرف العام على مهرجان القرية التراثية أحمد الصقري أن من أهم البرامج والأنشطة المهنية والحرفية التي يحرص مهرجان القرية التراثية على تنشيطها، وتفعيل أدوارها "سوق الحيالة" ، وذلك باستقطاب أصحاب المهن والحرف اليدوية، التي تعيد للحاضر طبيعة العمل وطلب الرزق في الوقت الماضي ، كغزل الصوف والحياكة، وحفر الخشب، وفتل الحبال، والحصير وصناعة المفارش وخياطة الملابس، وطرق المعادن والحدادة، وإعداد الأكلات الشعبية ، مشيراً إلى أن هذه المهن ملأت ساحات وأرجاء القرية التراثية، وباتت من أهم المزارات التي يحرص زوار القرية على الوقوف عليها، وتجربة الشراء والاقتناء منها.وبين الصقري أن رعاية واحتواء الحرف اليدوية، وتفعيل استدامتها من أهم الأهداف التي أكدت عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال فرع القصيم والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) لتنشيطها والعناية بها، باعتبار الحرفة اليدوية موروث وطني، ومكتسب محلي، يبرز أصالة وتجذر الهوية الوطنية ، مضيفاً أن استقطاب الأسر المنتجة، وأصحاب الحرف والمهن اليدوية، وتفعيل أدوارهم خلال المناسبات والمناشط السياحية، عامل مهم ومباشر في إنجاح أي مهرجان.// انتهى //10:54ت م0020