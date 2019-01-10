إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد قدرة باكستان على التصدي لأي عدوان يهددها سلامتها وسيادة أراضيها.واهتمت بتجديد باكستان عزمها على دعم الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية.وأخبرت عن مقتل امرأة باكستانية وإصابة أخرى بعمليات قصف نفذتها القوات الهندية أمس على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.و تناقلت أنباء تفجير عناصر إرهابية أنبوباً رئيسياً للغاز الطبيعي في إقليم البنجاب الباكستاني مما أدى إلى توقف إمدادات الغاز عن عدد من المدن في الإقليم ومحطات للطاقة ووحدات صناعية.وأشارت إلى توقيع الحكومة الباكستانية والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمشروع الطاقة الشمسية في إقليم السند جنوبي باكستان.وعرجت إلى الوضع في المناطق الشمالية من باكستان حيث جمدت الثلوج المتساقطة بكثافة النشاط العام وأجبرت موجة البرد القارس السكان المحللين على التزام منازلهم.وتابعت تطورات سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، واعتزام عدد من الدول الصديقة الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بهذا المشروع.وأخبرت صحف باكستان عن مقتل 13 شخصاً من أفراد الشرطة بهجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة في إقليم بلخ.// انتهى //11:13ت م0026