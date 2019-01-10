بيروت 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان يعاني اليوم من حالة تعثر داخلي ومن الانعكاسات السلبية لملف النازحين وتحذيره من أن الظروف لم تعد تسمح بالمماطلة أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب.وواصلت الصحف عرضها للأضرار التي خلفتها العاصفة "نورما" فيما تترقب البلاد عاصفة أخرى اطلق عليها تسمية ترايسي تتوقع الأرصاد المحلية أن تضرب لبنان الأحد المقبل.وسلطت الضوء على الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للعاصمة العراقية بغداد في سياق جولته في الشرق الأوسط لطمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وإعلانه أن انسحاب قوات بلاده من سوريا سيتم بنحو تدريجي.وتناقلت الصحف تصريحات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي اعتبر أن الشعوبيين في إيطاليا وبولندا يجب أن يطلقوا شرارة ربيع أوروبي لكي يحلو مكان يمين الوسط الحاكم في ألمانيا وفرنسا.ولفتت إلى أن المحادثات التجارية الصينية الأميركية سيتم تمديدها حسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ.// انتهى //11:27ت م0027