الدمام 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسنظّم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام أمس، حفلًا لمنسوبيه بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 1439 - 1440هـ.وتضمن الحفل فقرات استعراضية وأنشطة ترفيهية؛ كالرسم على الوجه والمسابقات، وحضور المهرج، وذلك لتعزيز التواصل الاجتماعي لدى الطفل التوحد.وأوضحت مديرة المركز عائشة المزيد أن المركز حريص على إقامة الفعاليات الترحيبية والترفيهية للأطفال مع بداية مع كل فصل دراسي جديد، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتشجيعهم على الدمج، والإقبال على برامج العلاج والتعليم، مشيرة إلى أن المركز قام بتطوير وتحديث الخطط العلاجية والتعليمية بما يتلاءم مع احتياجات الأطفال المعاقين.// انتهى //11:30ت م0030